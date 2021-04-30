ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الأمريكي لليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد بحث بن سلمان مع كينغ مستجدات الأوضاع في اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المشتركة الساعية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد حضر اللقاء خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومارتينا سترونغ القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة.

يشار إلى أن الأزمة اليمينة تعيش حالة من الحراك الدبلوماسي الساعي لإنهائها، حيث صدر بيان عن الخارجية الأمريكية أكدت فيه أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سوف يزور السعودية وعمان للقاء مسؤولين في البلدين، وستركز مباحثاته على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية إلى أنحاء اليمن، ودعم وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال الأطراف لعملية سياسية.

وقبل ذلك بيوم، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التقى في مسقط المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، حيث أكد له موقف طهران بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في اليمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات اليمنية ـ اليمنية.