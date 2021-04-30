ظريف يكشف نتائج زيارته إلى عدد من دول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها بأن هناك مؤشرات طيبة تلوح في الأفق في مساري فيينا والمنطقة في آن واحد.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: تزامنا مع جهود مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي، الذي يتولى بجدارة قيادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، أنهيت جولتي على عدد من الدول المطلة على الخليج، بزيارة الكويت.