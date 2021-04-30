شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية والامارات معتدل في البحرين والعظمى بالكويت 40 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد ، أما الامارات فتشهد تّكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً ، ومعتدلا في البحرين وفى الكويت العظمى 40 °

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-36 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم س.

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 16:15 والمد الثانى عند 02:59 والجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثانى عند الساعة 20:45 .

وفى بحر عمان يكون الموج متوسطا ، يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند 12:36 والمد الثانى عند الساعة 23:45 والجزر الاول عند الساعة 18:22 والجزر الثانى عند الساعة 06:31 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 36 27 70 25 دبــى 36 29 65 20 الشارقة 37 24 70 25 عجمان 36 28 70 30 أم القيوين 37 24 70 35 رأس الخيمة 36 25 80 35 الفجيرة 36 28 80 30 العين 37 25 65 15 ليوا 38 24 55 15 الرويس 35 26 60 20 السلع 36 27 60 25 دلما 32 28 65 40 طنب الكبرى 33 25 70 45 طنب الصغرى 33 25 70 45 أبو موسى 33 25 70 45 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون حاراً خلال النهار ومعتدلا ليلا.

الرياح: غربية إلى شمالية من 5 إلى 10 عقدة، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار، ثم تتحول إلى جنوبية شرقية هذه الليلة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 10%.

شروق الشمس فى تمام الساعة 5:00 صباحاً، والغروب فى تمام الساعة 6:09 مساءاً.





الكويت

درجة الحرارة العظمى: 40 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

مائل للحرارة إلى دافئ والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم ساعة .