شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة المركزية الأمريكية: مستقبل قواتنا بالعراق سيحدد عبر المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزى بقاء القوات الأمريكية فى العراق، فى وقت يستعد فيه الجيش الأمريكى لمغادرة أفغانستان بشكل كامل.

وقال ماكنزى فى لقاء خاص مع قناة "الحرة الأمريكية"، إن "نحن فى العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون فى القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)"، مضيفا أن "هذه المعركة لم تنته بعد".

وأثنى ماكنزى على دور الجيش العراقى الذى انطلق ليتولى "موقعا قياديا"، على حد وصفه، وقال الجنرال الأمريكى إن "العراقيين يقاتلون بأنفسهم، لقد تحولت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر ولتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال عن الأرض، هذا هو الموقف الذى نريد أن نراه يتطور".

وأوضح ماكنزى أن مستقبل القوات الأميركية فى العراق سيحُدد "من خلال المفاوضات مع حكومة العراق"، مؤكدا بالقول "أعتقد أننا لن نغادر العراق قريبا".

ولفت الجنرال الأمريكى إلى دور الحكومة العراقية فى اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأميركية وقوات التحالف، مضيفا "أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم، هذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح (رغم أنها) لم تنجح دائما".

وقال الجنرال الأميركي، إن "أذرع إيران فى العراق، تعد تهديدا مباشرا للسيادة العراقية، فبجانب أنها تهددنا، فإنها تعد تهديدا للعراق أيضا".