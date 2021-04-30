شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر فى الحشد الشعبى خلال عملية أمنية بشمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الحشد الشعبى فى العراق، مقتل أحد عناصرها خلال عملية أمنية فى محافظة صلاح الدين بشمال البلاد، بحسب "روسيا اليوم" .

وذكرت فى بيان صحفي: "نزف الشهيد سيف محمد على العتابى الذى ارتقى أثناء الواجب بجنوب مدينة سامراء فى محافظة صلاح الدين".

وأضافت، أن "العتابى نال وسام الشهادة أثناء الواجب بطلق نارى معادى فى قاطع المسؤولية بمنطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب فى جنوب سامراء".