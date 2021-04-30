شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يكشف عن ميزة جديدة لفتح السيارة دون مفتاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الخبير التقني عبد الله السبع، إن التطور التقني خلال الأعوام المفبلة سوف يلغي الحاجة إلى استخدام مفاتيح السيارات، وسيتم استبدالها بطريقة تكنولوجية حديثة من خلال تطبيق على الهاتف.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر” أنه من خلال الضغط على زر التشغيل بالتطبيق سيتم فتح باب السيارة.

وأكد “السبع” أن سيارات “بى – إم- دبليو”، و”تسلا” سوف تدعم هذه الميزة.