شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع اعداد مستخدمي "تويتر" خلال الربع الأول من العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

ارتفع عدد مستخدمي عملاق وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر" لكن النتائج جاءت أقل من توقعات الخبراء في أحدث الأرقام الفصلية التي نشرت يوم الخميس، مما خيب آمال المستثمرين.



وعلى الرغم من الإعلان عن حدوث نمو كبير، إلا أن تويتر لم يحقق بشكل طفيف توقعات المحللين لنمو عدد المستخدمين في الربع الأول من العام بالإضافة إلى توقعات الربع الحالي.

وقال موقع تويتر إن متوسط عدد "المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن من خلالهم تحقيق دخل" بلغ 199 مليونا خلال الربع الأول، ارتفاعًا من 166 مليونا في العام السابق، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى 200 مليون.

وانخفضت أسهم الشركة في تعاملات ما بعد الإغلاق، وهبطت في بعض الأحيان بأكثر من 9 %.

وشهد موقع تويتر زيادة في الإيرادات بنسبة 28 % على أساس سنوي ليبلغ 04ر1 مليار دولار في الربع الأول.

وبلغ صافي الأرباح في الربع الأول 68 مليون دولار بعد تحقيق خسارة قدرها 8 ملايين دولار العام الماضي.

ووصف نيجال سيجال كبير المسؤولين الماليين في تويتر ذلك في بيان بأنه "بداية قوية لعام 2021".

ويتوقع موقع تويتر أن يتراوح إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام ما بين 980 مليون و 08ر1 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون تحقيق 08ر1 مليار دولار.

ارتفع عدد مستخدمي عملاق وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر" لكن النتائج جاءت أقل من توقعات الخبراء في أحدث الأرقام الفصلية التي نشرت يوم الخميس، مما خيب آمال المستثمرين.

وعلى الرغم من الإعلان عن حدوث نمو كبير، إلا أن تويتر لم يحقق بشكل طفيف توقعات المحللين لنمو عدد المستخدمين في الربع الأول من العام بالإضافة إلى توقعات الربع الحالي.

وقال موقع تويتر إن متوسط عدد "المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن من خلالهم تحقيق دخل" بلغ 199 مليونا خلال الربع الأول، ارتفاعًا من 166 مليونا في العام السابق، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى 200 مليون.

وانخفضت أسهم الشركة في تعاملات ما بعد الإغلاق، وهبطت في بعض الأحيان بأكثر من 9 %.

وشهد موقع تويتر زيادة في الإيرادات بنسبة 28 % على أساس سنوي ليبلغ 04ر1 مليار دولار في الربع الأول.

وبلغ صافي الأرباح في الربع الأول 68 مليون دولار بعد تحقيق خسارة قدرها 8 ملايين دولار العام الماضي.

ووصف نيجال سيجال كبير المسؤولين الماليين في تويتر ذلك في بيان بأنه "بداية قوية لعام 2021".

ويتوقع موقع تويتر أن يتراوح إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام ما بين 980 مليون و 08ر1 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون تحقيق 08ر1 مليار دولار.