‏12 قتيلا وجريحا في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوبي الحديدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، بأن مقاتلين من "أنصار الله" نفذوا محاولة تقدم صوب مواقع للقوات المشتركة شمال غربي مدينة حَيْس، بعد وصول تعزيزات للجماعة من مديرية الجَراحي المجاورة جنوب شرقي الحديدة.

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وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت من إفشال محاولة التقدم، اثر مواجهات بمختلف الأسلحة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من المهاجمين واثنين من القوات المشتركة في حين أُصيب 7 من الجانبين.

في سياق متصل، أعلنت القوات المشتركة مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" بينهم 4 قيادات، خلال مواجهات دارت الخمسة الأيام الماضية في جبهات حَيْس والدُريهِمي وكيلو 16 ومدينة الحديدة، ونشرت أسماء 13 منهم.

من جهة ثانية، اتهمت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، التحالف والقوات اليمنية المشتركة بـ "تنفيذ 210 خرقاً (في إشارة إلى الهدنة الأممية المعلنة في الحديدة 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018) خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها 40 خرقاً بقصف مدفعي لـ 268 قذيفة و153 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة".

وأشارت إلى "أن بين الخروقات غارتان بطيران تجسسي على منطقة الفازة (جنوبي الحديدة)، وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء منطقتي كيلو 16 والفازة ومديريات حَيْس والدُيهِمي والتُحَيتا (جنوبي الحديدة)".

وتوصلت الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.