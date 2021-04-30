شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ننتظر الموافقات الرسمية لبدء إجلاء مواطنينا العالقين فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن السلطات بانتظار الموافقات الرسمية لبدء عملية إجلاء العراقيين العالقين فى الهند، بحسب "روسيا اليوم" .

وقالالمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، "خلية الأزمة فى وزارة الخارجية فاتحت وزارة الصحة والخطوط الجوية العراقية لإجلاء العراقيين العالقين فى الهند".

وأضاف أن "العراقيين فى الهند يتواصلون مع السفارة ومع القنصلية فى مومباي، ونعمل على مساعدتهم بأسرع وقت وإعادة من يرغب إلى البلاد".

وخاطب الصحاف العراقيين فى الهند قائلا: "سلامتكم أولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم بالقريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقا لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا".

ومنذ أيام يظهر عراقيون عالقون فى الهند بمقاطع فيديو مصورة يناشدون فيها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى تخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد، لكن يبدو وحسب ما يقولون أن "لا أحد استجاب لهم".

وانتشرت معلومات فى العراق عن تسجيل أول إصابة فى البلاد بفيروس كورونا الهندي، فيما أعلنت الخطوط الجوية العراقية يوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند لتفادى نقل الفيروس.