شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 70 ألفا و949 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمواطنين الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و985 ألفا و94 شخصا حتى الخميس.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 70 ألفا و949 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية .

كما أفادت الصحة المغربية، بأن 9 آلاف و725 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 4 ملايين و254 ألفا و879 شخصا.

يذكر أن المغرب تسلم 9 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.