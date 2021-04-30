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المغرب: 70 ألفا و949 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمواطنين الذين تلقوا لقاح ضد بلغ 4 ملايين و985 ألفا و94 شخصا حتى الخميس.

وأفاد بيان للصحة المغربية،  بأن 70 ألفا و949 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية .

كما أفادت الصحة المغربية، بأن 9 آلاف و725 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 4 ملايين و254 ألفا و879 شخصا.

يذكر أن المغرب تسلم 9 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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