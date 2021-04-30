شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار سقوط الأمطار على المعتمرين والمصلين فى المسجد الحرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر هطول الأمطار، على المصلين والمعتمرين فى المسجد الحرام وأنحاء كثيرة فى مكة المكرمة بالأراضى المقدسة السعودية، ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وامتلأ صحن المسجد والساحة الخارجية بمياه الأمطار.

وتناقل العديد من مستخدمى تويتر، عددا من الفيديوهات التى تظهر سقوط الأمطار على الحرم المكى، داعين الله أن تكون هذه الأمطار خير وبركة على الجميع، كما دعوا الله أن يرفع الوباء "جائحة كورونا" عن العالم أجمع.

وشهد المسجد الحرام، هطول أمطار على المعتمرين والمصلين، وسط تنبيهات المركز الوطنى للإرصاد بالمملكة العربية السعودية بضرورة توخى الحظر فى إمارة مكة المكرمة، حيث استمرار سقوط الأمطار مع نشاط فى الرياح وتدنى مستوى الرؤية.





كما توقع المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتى الرياض والشرقية.







