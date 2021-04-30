شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يكشف تفاصيل إنشاء خندق على الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن سبب إنشاء خندق على الحدود مع سوريا، فيما أشارت إلى إن ثلاث جهات تشارك بانشائه.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجى فى حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "القوات الأمنية وبجهود من الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية باشرت بحفر خندق مع الحدود السورية بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار"، مبينا أنه "تم وضع أسلاك شائكة وعمل سدات ترابية ونصب كاميرات حرارية على الحدود ايضا".

وأضاف أن "ذلك يهدف الى غلق بعض الثغرات الامنية ومنع تسلل داعش بعد نشاطه فى مناطق شمال شرق سوريا"، معربا عن أمله "من انتهاء العمل بالخندق خلال شهرين".

وأكد الخفاجى أن "هذا الخندق مهم جدا وسيمنع تسلل اى إرهابى عبر الحدود العراقية السورية".