شكرا لقرائتكم خبر عن حشيش وخمور وأسلحة نارية.. «شرطة حائل» تطيح بمواطنين من أرباب السوابق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من أرباب السوابق.
وأوضحت “شرطة حائل” أنه عثر معهما على ، 2020 قرص خاضع للرقابة الطبية ، و حشيش مخدر يزن كيلو و187 جرام، و سلاح ناري.
كما عثر بحوزتهما على 6 ذخائر حية و قارورتين مسكر مستورد و مخزن رشاش.
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