شكرا لقرائتكم خبر عن حشيش وخمور وأسلحة نارية.. «شرطة حائل» تطيح بمواطنين من أرباب السوابق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من أرباب السوابق.

وأوضحت “شرطة حائل” أنه عثر معهما على ، 2020 قرص خاضع للرقابة الطبية ، و حشيش مخدر يزن كيلو و187 جرام، و سلاح ناري.

كما عثر بحوزتهما على 6 ذخائر حية و قارورتين مسكر مستورد و مخزن رشاش.