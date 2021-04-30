شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توزع أكثر من 7 آلاف سلة مواد غذائية صدقة عن شهداء الواجب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الخميس، توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، : “أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ؛تم توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب”.

وأضافت الوزارة، أن وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بدأت بإخراج صدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك من خلال توزيع 7100 سلة من المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المسؤولة عن الأعمال الخيرية لتوزيعها بمختلف مناطق المملكة، وتزويد من يرغب من أسر شهداء الواجب بالسلال لتوزيعها صدقة عن شهدائهم.