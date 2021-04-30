الدبيبة: هناك من يسعى لإشعال الحرب مجددا في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدبيبة، خلال اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، إن انقطاع الكهرباء الذي جرى اليوم الخميس، حدث بفعل فاعل"، معتبرا: "من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين"، بحسب بوابة "الوسط" الليبية.

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وأضاف: "أمس انقطاع الكهرباء أمس حدث بعد 17 يوما من دون انقطاع. هذا الانقطاع كان بفعل فاعل. هؤلاء أعداءكم وأعداء الشعب الليبي، من يشعل الحرب، ومن يقطع الكهرباء، ومن يحدث مشاكل في طوابير البنزين".

والثلاثاء الماضي، قال الدبيبة خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء إن الحكومة تمكنت من توحيد أغلب المؤسسات ولم يبقى سوى توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية أمر يجب إنجازه في أسرع وقت.

هذا وتسّلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في الـ 16 من آذار/ مارس الماضي لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، بدأ منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.ش