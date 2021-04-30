شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تقنية ينصحون بعدم تحديث أجهزة «آيفون» و«آيباد».. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني نشر مؤخراً أن تحديث جهاز “آيفون” أو “آيباد”، قد لا يكون مفيدا ، ونصح الخبراء بعدم تحديث أجهزتك إلى إصدار iOS 14.5 في الوقت الحالي، لتجنب بعض المشاكل التي قد تطرأ فجأة.

وفيما يلي سببان رئيسيان يستوجبان الانتظار قبل تحديث أجهزتك إلى إصدار iOS 14.5 ، بحسب ما أورد موقع “سي نت” الإلكتروني:

توقف الهاتف عن العمل

هنالك بعض تحديثات iOS التي دمرت أجهزة آيفون وآيباد بالكامل، على سبيل المثال، أدى تحديث في عام 2016 إلى إعاقة جهاز آيباد برو، وأدى تحديث آخر في نفس العام إلى توقف بعض أجهزة آيفون عن العمل بشكل كامل.

لذا ينصح الخبراء بالانتظار مدة أسبوع بعد توفر التحديث قبل تثبيته، لأن المشاكل عادة تظهر في الأيام الأولى للتحديث، وهذا يدفع شركة آبل إما إلى إزالة التحديث أو استبداله بإصدار ثانٍ مع إصلاحات للأخطاء.

مشاكل في التطبيقات

المشكلة التي من المرجح أن تواجهها مع أي تحديث جديد للبرنامج هي التطبيقات التي لم يتم تحسينها من قبل المطورين. وبحسب الخبراء، فإن تحديثات نظام التشغيل قد تؤدي أحياناً إلى تعطيل أحد التطبيقات بشكل كامل، لذا يجب الانتظار لعدة أيام حتى تتأكد من عدم ظهور أي مشاكل خاصة بالتطبيقات.