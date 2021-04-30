شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يعزي أبناء الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لأبناء الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة في وفاة والدهم – رحمه الله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو أمير المنطقة بأبناء الفقيد ، وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مثنياً على ما قدمه الفقيد، وما كان له من أعمال خيرية.

وتوفي الأربعاء المعلم والمربي الفاضل والمدير السابق لثانوية الخرج الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة، وأقيمت صلاة الميت عصر أمس الخميس في مقبرة النسيم بالرياض.

جدير بالإشارة أن الشيخ عبدالله الخليفة، رحمه الله ، من أعلام التربية والتعليم بمحافظة الخرج ؛ حتى إن ثانوية الخرج كانت تعرف بثانوية ابن خليفة لشهرته وعلو شأنه، وتتلمذ على يديه الكثير من أبناء الخرج وخارجها، كما تولى رئاسة هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخرج، و رئاسة جمعية تحفيظ القرآن بالخرج ، وأسس – رحمه الله – مركز العناية بالمصاحف المستعملة عام 1426 هـ.