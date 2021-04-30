شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «زيت الطهي».. حريق في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، تفاصيل الحريق الذي ، نشب في مطبخ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

و أكد “الحميدان” أنه نشب حريق بسيط في مطبخ المجمع نتيجة ارتفاع الحرارة في زيت الطهي، مما ساهم في اشتعال حريق بسيط، وفقاً لـ”عكاظ”.

وتابع : عملت أنظمة السلامة مباشرة وقت الحدث وتمت السيطرة عليه سريعا من قبل فرق الامن والسلامة قبل حضور فريق الدفاع المدني والذي غادر الموقع بعد التأكد من سلامة الوضع.

وذكر الحميدان ان إدارة الامن والسلامة نجحت في التعامل مع الحادثة نتيجة للفرضيات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية والتي شاركت فيها كل الجهات المعنية.