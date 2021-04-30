شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، أنه تم إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر”، الجميع للمبادرة بتلقي اللقاح والتسجيل عبر تطبيق صحتي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل (1026) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالة وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1055) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (399,509) حالة ولله الحمد.