شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد على أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا مع شوقي بو ناصر سفير لبنان في موسكو تطورات الأوضاع في لبنان.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) أن الجانب الروسي جدد التأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة للبلاد برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وأنه دعا إلى إيجاد حلول فعالة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع اللبناني بشكل حاد.. مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الروسية – اللبنانية متعددة الأوجه.

يذكرأن، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.

وقال لو دريان أيضا في بيان إن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان، وفقا لما ذكرته إذاعة مونت كارلو الدولية.

وقال لودريان: يجب أن يفهم المعرقلون في لبنان أننا لن نظل مكتوفي الأيدى.

يذكر ان لودريان كان قد شدد على أن "الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين"، معتبرا أن "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة".