شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلاق نار ورعب أمام أحد المنازل وتوجيه عاجل من النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بإلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار أمام أحد المنازل، وسط صراخ وحالة من الرعب من سكان المنزل.

وظهر خلال المقطع، أحد الأشخاص يترجل من سيارة ويدخل بوابة أحد المنازل، بينما شخص آخر من داخل السيارة يطلق النار على باب المنزل، معرضا حياة السكان للخطر.

وسادت حالة من الخوف والرعب بين قاطني المنزل، وسط صراخ من النساء في المنزل بعد حادثة إطلاق النار.

وتحذر النيابة العامة من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظًا على أمان المجتمع وطمأنينته.