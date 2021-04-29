شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توضح حقيقة مقطع تساقط الصخور بطريق الهدا في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، حقيقة المقطع المتداول بشأن تساقط الصخور في عقبة الهدا خلال شهر رمضان. وأكد فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع” تويتر”، أن مقطعتساقط الصخور المتداول لم يحدث خلال شهر رمضان الجاري.

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