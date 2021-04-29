شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وافدون يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة ويخزنونها في مستودع غير نظامي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مساء اليوم الخميس، مستودعًا غير نظامي يستخدم كمخبأ لأعمدة الإنارة المسروقة.

ونشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو وثق عملية المداهمة ومحتويات المستودع.

وتبين أن وافدين يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة والحديد ويخزنونها في المستودع، وعند المداهمة لاذوا بالفرار.