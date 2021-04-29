شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وافدون يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة ويخزنونها في مستودع غير نظامي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مساء اليوم الخميس، مستودعًا غير نظامي يستخدم كمخبأ لأعمدة الإنارة المسروقة.
ونشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو وثق عملية المداهمة ومحتويات المستودع.
وتبين أن وافدين يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة والحديد ويخزنونها في المستودع، وعند المداهمة لاذوا بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. وافدون يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة ويخزنونها في مستودع غير نظامي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.