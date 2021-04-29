شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: تأجيل الجرعة الثانية لا يشمل من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً و هذه اللقاحات لن يتم تداولها نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لا يشمل من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً.

وقال العبدالعالي، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، إن اللقاحات الغير معتمدة من “الغذاء والدواء” لن يتم طرحها أو تداولها نهائيًا.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي ما يتم تداوله بشأن فرض منع تجول في نهاية رمضان أو أيام العيد.

وقال متحدث الصحة، أنه لن يتم تأجيل مواعيد الجرعة الثانية لمن أعمارهم 60 عاما وما فوق، لأنهم استثناء ولهم الأولوية، ومواعيدهم المحددة سابقا لتلقي التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات لن تُلغى.

يأتي ذلك رداً على التساؤلات حول ما يختص بتلقي كبار السن للجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في ظل إعلانها تأجيل جميع مواعيد الجرعات الثانية لكافة المستفيدين ابتداء من 11 أبريل 2021.