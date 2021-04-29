شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: «اطمئن» توفر الخدمة بشكل متواصل في الحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن طريقة الاشتراك في خدمة “اطمئن”، لضمان الحصول على الكهرباء بشكل مستمر ومتواصل في الحالات الطارئة.

ونشرت الشركة، مقطع فيديو، علقت عليه بقولها “لا تقلق، خدمة “اطمئن” توفر لك الكهرباء بشكل مستمر، في الحالات الطارئة والمجدولة”.

وأضافت “إذا كان لديك مريض تعتمد حياته على أجهزة موصولة بالكهرباء، تفضل واشترك بالخدمة عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).