شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يكشف حقيقة فرض منع تجول في نهاية رمضان أو العيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، د. محمد العبدالعالي ما يتم تداوله بشأن فرض منع تجول في نهاية رمضان أو أيام العيد.

وقال متحدث الصحة، في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “إنه لم يتم رفع أي طلب لمنع التجول في رمضان أو أيام العيد”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل (1026) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالة وفاة رحمهم الله.