شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انحراف مفاجئ لمركبة كاد يسبب كارثة على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق استهتار قائد مركبة، حيث قطع الطريق في انحراف مفاجئ أمام اتجاه السيارات بطريقة خاطئة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وطالب متداول المقطع من الجهات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للمرور اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات وعابري الطريق للخطر. يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365” تحديد توقيت أو مكان تصوير المقطع المتداول الذي وثقته كاميرا مثبتة في أحد المركبات.

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