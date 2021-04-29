غارات روسية تدمر أهدافا للإرهابيين بينها طائرات مسيرة غرب سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الطيران الحربي الروسي نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقعا للتنظيمات المسلحة على محور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف المصدر أن الغارات الجوية استهدفت مقرات استراتيجية تابعة للمجموعات الإرهابية المسلحة، بينها مستودع للأسلحة والذخائر إضافة إلى آليات مدرعة كانت في الموقع.

وتابع المصدر أن إحدى الغارات الجوية استهدفت 6 طائرات مسيرة بعد إقلاعها بشكل متزامن من مواقع تابعة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سهل الغاب بريف حماة، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.