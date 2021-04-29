الظلام يلف شرق سوريا جراء تمادي السدود التركية في "حبس"مياه الفرات

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت مصادر حكومية سورية لمراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن عمل عنفات توليد الكهرباء يقتصر حالياً على عنفة واحدة في سدي الفرات وتشرين على نهر الفرات الواقعين تحت سيطرة مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، من أجل تغذية مطاحن الحبوب ومحطات ضخ مياه الشرب فقط، وذلك نتيجة انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، بسبب حبس تركيا للمياه عبر سلسلة من السدود التي أنشأتها على مسار النهر في أراضيها، ما أسفر عن هبوط مناسيب سدي تشرين والفرات لأدنى مستوى في التاريخ.

© Sputnik . ATIA ALATTIA الظلام يخيم على شرقي سوريا جراء استمرار "حبس" مياه الفرات بالسدود التركية

وبينت المصادر، سيتم تشغيل عنفة واحدة فقط ولمدة ثماني ساعات من الرابعة عصراً ولغاية منتصف الليل، لإنتاج وتوليد ما يقارب 15 ميغا واط فقط، لتأمين حاجة الخطوط الخدمية مثل المياه والمطاحن في مناطق شمال وشرقي سوريا.

© Sputnik . ATIA ALATTIA الظلام يخيم على شرقي سوريا جراء استمرار "حبس" مياه الفرات بالسدود التركية

على أن يتم تزويدها بالكهرباء من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الرابعة عصراً من كهرباء محطة توليد كهرباء السويدية بريف الحسكة، والتي تنتج ما يقارب 50 ميغا واط من عنفتين أو ثلاثة من أصل خمسة عنفات تحويها المحطة التي تعمل على الغاز المستخرج من حقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.بحسب المصادر.

© Sputnik . ATIA ALATTIA الظلام يخيم على شرقي سوريا جراء استمرار "حبس" مياه الفرات بالسدود التركية

وقالت المصادر إن قطع تركيا لمياه الفرات مستمر منذ ستة أشهر، ما أدى لنزول مناسيب سدود تشرين والطبقة لأدنى مستوى حيث وصل الانخفاض لخمسة أمتار شاقولية وهي نسبة انخفاض كبيرة لم تشهدها السدود السورية بتاريخها، وأشارت المصادر إلى أنه منشأة توليد السويدية ستكون بوضعها الحالي المصدر الوحيد لتعويض هذا النقص في الكهرباء.

© Sputnik . ATIA ALATTIA الظلام يخيم على شرقي سوريا جراء استمرار "حبس" مياه الفرات بالسدود التركية

وخلال سنوات الحرب على سوريا، خرقت تركيا اتفاقية عام 1987 الموقعة بينها وبين الحكومة السورية، والتي تنص على الحفاظ على كمية ثابتة لتدفق مياه الفرات تجاه الأراضي السورية ، حيث تبلغ الكمية المتفق عليها بين سوريا وتركيا 500 متر مكعب بالثانية، لكن هذه الكمية انخفضت مؤخراً حتى 200 متر مكعب بالثانية.

© Sputnik . ATIA ALATTIA الظلام يخيم على شرقي سوريا جراء استمرار "حبس" مياه الفرات بالسدود التركية

يشار أنه نتيجة ظروف الحرب التي تعيشها سوريا منذ عشر سنوات ،وتضرر خطوط وشبكات نقل الكهرباء بين محافظات المنطقة الشرقية من سوريا ، خصوصاً محافظة الحسكة مع الرقة ودير الزور ، عمد سكان الجزيرة السورية إلى الحصول على الكهرباء عبر موالدات التشغيل الكهربائي الخاصة والتي تنتشر في جميع مناطق ومدن محافظة الحسكة منذ عام 2013م.