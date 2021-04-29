الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بقتل طفلتين في تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، أن: "قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون على منازل المدنيين في منطقة القُحيفة في مديرية مَقبنة غربي تعز، أسفرت شظاياها عن مقتل طفلتين".

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وبين الحين والآخر، تتعرض أحياء سكنية في مدينة تعز، إلى عمليات قصف يُحمّل الجيشُ اليمني، جماعةَ "أنصار الله" مسؤوليتها.

وإحدى عمليات هذا القصف، استهدفت في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، النادي الأهلي شرقي المدينة.

وأسفر هذا القصف عن مقتل لاعب نادي الطليعة السابق لكرة القدم الكابتن ناصر الريمي ونجله عمران (10 سنوات)، وإصابة طفلين آخرين (7 و10 سنوات).

ومنذ مطلع مارس/ آذار الماضي تشهد محافظة تعز معارك بين جماعة "أنصار الله" والجيش اليمني، إثر إطلاق الأخير عملية عسكرية واسعة على مواقع الجماعة في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، أعلن خلالها السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.