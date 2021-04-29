شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تنفى تسجيل أية إصابة بـ"السلالة الهندية" لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية عدم تسجيل أية إصابة بـ"السلالة الهندية" من فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقالت عضو فريق الإعلام الطبي في وزارة الصحة ربى فلاح، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/، إن العراق لم يسجل أية إصابة بالسلالة الهندية ل‍كورونا.

وأضافت أنه تم إجراء مسحة لأحد المواطنين القادمين من الهند وتبين سلبيتها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عدة للحد من تفشي السلالة الهندية في العراق.

يذكر أن الهند تشهد حاليا طفرة في الإصابات والوفيات نتيجة مُتغيِر مزدوج لفيروس كورونا المستجد -المعروف رسميا باسم B.1.617- والذي اكتُشِف لأول مرة في الهند في أكتوبر الماضي. وسجلت الهند 379 ألفا و257 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.