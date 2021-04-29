شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية: هناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، إن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في ليبيا مرة أخرى.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية خلال الاجتماع، أن الكهرباء انقطعت اليوم بفعل بفاعل، وأن من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين.

وشدد رئيس الحكومة الليبية في كلمته لأعيان تاجوراء: "رفضنا طلبا بإلغاء رحلتنا لسرت بسبب وجود قوات أجنبية بالمطار" وفق قوله.

وعن المؤسسة الليبية للاستثمار، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنه يعتزم كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب، ويجب أن يعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم في الخارج.