شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يوجه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين فى نيودلهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بإخلاء المرضى العراقيين العالقين فى نيودلهي.

وشددت منظمة الصحة العالمية، على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا فى الهند، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

فى حين صنفت منظمة الصحة العالمية المتغيرات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية لـ فيروس كورونا على أنها "متغيرات مثيرة للقلق"، فإنها تعتبر متغير كورونا الهندى المتحول المزدوج متغيرًا ذا أهمية.

كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه من بين ما يقرب من 5.7 مليون حالة جديدة تم الإبلاغ عنها فى الأسبوع الماضى فى جميع أنحاء العالم، شكلت الهند 38% من الحالات، ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الصادرة صباح الأربعاء، سجلت الهند رقمًا قياسيًا بلغ 360.960 حالة و3293 حالة وفاة فى الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لتحديث منظمة الصحة العالمية يتمتع المتغير الهندى B1617 بمعدل نمو أعلى من المتغيرات المتداولة الأخرى في الهند، ما يشير إلى معدل انتقال أعلى، حيث تعتبر منظمة الصحة العالمية متغير كورونا الهندي ذو الطفرات المزدوجة "متغيرًا مثيرًا للاهتمام".

وقال الموقع إن متغير كورونا المتحول المزدوج المسمى B1617 يغذى الموجة الثانية من كورونا فى الهند، وهى أكثر فتكًا من الموجة السابقة، ويحتوى المتغير الجديد على طفرات من نوعين مختلفين من الطفرات، ووفقًا للخبراء يبدو أن هاتين الطفرتين تجعل المتغير الجديد أكثر عدوى بالإضافة إلى قدرته من تجاوز الدفاعات المناعية بسهولة، تم اكتشاف متغير كورونا ذو الطفرات المزدوجة لأول مرة في الهند في 1 ديسمبر 2020.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

وقبل يومين أكدت اليونان أول حالة إصابة بسلالة متحولة مزدوجة، وفقًا لبيان صادر عن منظمة الصحة العامة الوطنية في البلاد، تم جمع العينة الإيجابية للسلالة B.1.617 من رجل من سكان باتراس في غرب اليونان، والمثير للدهشة أن الرجل لم يكن لديه سجل سفر أو حتى اتصال بأي حالة مؤكدة لمتغير الهند "المتحور المزدوج" كما كشف التحقيق الأولي.

وأكدت اليابان أيضًا أكثر من 20 حالة إصابة بالنوع الهندي من فيروس كورونا، ووفقًا لمتحدث باسم الحكومة تم تأكيد ما مجموعه 21 حالة في البلاد حتى يوم الاثنين، تم العثور على 20 منها في الحجر الصحي بالمطار وتم تأكيد حالة واحدة بين الحالات المحلية، حسبما ذكرت صحيفة Japan Times.