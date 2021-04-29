الجزائر تشدد إجراءات حظر التجوال بسبب كورونا لتشمل 19 ولاية بينها العاصمة

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس وزراء الجزائر، عبد العزيز جراد، تشديد إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد لتشمل 19 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، من منتصف الليل حتى الساعة 4 فجرا لمدة 21 يوما، اعتبارا من بعد غد السبت.

وأكدت رئاسة الحكومة الجزائرية، في بيان اليوم /الخميس/ - أن هذه التدابير تأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة، مضيفة أنها ترمي إلى تعديل النظام الحالي للحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي

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وأوضح البيان، أن الحظر سيشمل ولايات الجزائر العاصمة وأدرار، والأغواط، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والـمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس، والوادي، وتيبازة، وتقرت.



وبحسب القرار ذاته يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.



ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين لمضاعفة اليقظة، والحفاظ على أقصى درجة من التعبئة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، من خلال مواصلة التقيّد الصارم بالتدابير الوقائية الموصى بها، مثل التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للكمامات، وغسيل اليدين باستمرار.