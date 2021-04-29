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الندوة العالمية بمصر تثمن جهود السعودية في دعم البرامج الموسمية ومساعدة الطلاب

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - قام مكتب الندوة العالمية في مصر بتوزيع (2000) سلة من سلال رمضان الغذائية على الطلاب الوافدين وأسرهم بالتنسيق مع جامعة الأزهر، بهدف مساعدتهم وإدخال السرور عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتسارع مكاتب الندوة حول العالم بتنفيذ برامج توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار الصائم في الشهر الفضيل على الفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمراكز والمعاهد والمصلين في المساجد والعاملين في المستوصفات في المناطق النائية والبعيدة سعيا منها لنيل الأجر والثواب ونشر الخير والبر في هذه الأيام المباركة.

وتثمن الندوة العالمية جهود المملكة حكومة وشعبا في دعمها للبرامج الخيرية والإنسانية والموسمية التي يستفيد منها المسلمون في كل مكان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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