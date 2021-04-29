أضاعت التوجه.. مروحية مسيّرة تصطدم بسفينة حربية أمريكية

الكويت - هبة التوبجي - اصطدمت مروحية الاستطلاع المسيّرة الأمريكية MQ-8B بسفينة Charleston الأمريكية الحربية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالسفينة التي استمرت على الرغم من ذلك في أداء مهامها.

وقالت صحيفة Military الأمريكية إن الحادثة وقعت يوم 26 أبريل حيث أقلعت المروحية المسيرة من متن سفينة ساحلية مرابطة في قاعدة (سان دييغو) البحرية، ثم أضاعت التوجه وتحطمت.

وأصابت المروحية شبكة واقية للسفينة وجزءا من متنها فوق خط الغطس. إلا أن السفينة استطاعت، حسب الصحيفة، مواصلة العمل والمضي قدما.

يذكر أن البحرية الأمريكية تستخدم منذ عام 2009 مروحيات MQ-8B المسيرة التي تقوم بأداء مهام الدوريات ومراقبة الأوضاع البحرية. وعلاوة على ذلك فإنها يمكن أن تحمل صواريخ Hellfire وتهاجم الأهداف البحرية والبرية.

ولدى المروحية جسم انسيابي الشكل يبلغ عرضه 1.9 متر، طوله 9 أمتار، ارتفاعه 2.9 متر.

وتم تزويد المروحية المسيرة بمروحة رباعية الشفرات بقطر 8.4 متر. وبلغ وزن المروحية عند الإقلاع 1428 كيلوغراما.

أما محركها فيسمح لها بالتسارع حتى 210 كيلومترات في الساعة على ارتفاع 6100 متر. ويبلغ مدى عمل المروحية 200 كيلومتر ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 8 ساعات.