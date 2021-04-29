شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. مركبة مسرعة تصدم مسن من الخلف وتقذفه لأمتار(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة للحظة تعرض شخص للصدم بطريقة مروعة من قبل مركبة خارجة عن السيطرة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. وأظهر الفيديو المتداول الشخص الضحية وهو يسير في الشارع، ليفاجأ بسيارة مسرعة خارجة عن السيطرة تصدمه من الخلف وتقذفه في الهواء عدة أمتار في الوقت الذي يلوذ فيه قائد المركبة هارباً. وعقب الحادث تجمع أهالي الحي لمتابعة الحالة الصحية للرجل الذي غاب عن الوعي جراء الحادث.

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