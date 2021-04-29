شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وصل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليومالخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة الأستاذ علي بن سعد القحطاني.