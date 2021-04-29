فرنسا تقيد دخول مسؤولين لبنانيين تتهمهم بعرقلة تشكيل حكومة بلادهم

دبي - محمود عبدالرازق - باريس- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان رسمي عقب لقاء جمعه اليوم مع نظيره المالطي، إيفاريست بارتولو، في مالطا: "بدأنا بتطبيق إجراءات تتعلق بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق مسؤولين سياسيين لبنانيين يعرقلون تشكيل الحكومة أو ضالعين بالفساد".

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وأضاف لودريان: "بأن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات جديدة على المستوى الأوروبي بحق كل من يعرقل تشكيل الحكومة في لبنان".

وأكد لودريان أن: "فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يعرقل حل الأزمة"، مشددا على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على المستوى الأوروبي".

وقال لودريان، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، في وقت سابق: "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من التعهدات التي تم اتخاذها وهذا يعدّ جريمة"، مؤكدا أنها "ترفض التوافق".

إلى ذلك، أكدت المصادر "أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لن يزور لبنان قبل تشكيل حكومة مطابقة لمواصفات المبادرة الفرنسية التي أطلقها من السفارة الفرنسية في بيروت وتنصّ على تشكيل حكومة مهمة من وزراء اختصاصيين. وكان قد أرجأ زيارته التي كانت مقررة لبيروت نهاية العام الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا من دون أن يُحدد موعداً جديداً لها".