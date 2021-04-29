الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ وأسلحة متنوعة فى ديالى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق ضبط صواريخ ضد الدروع وأسلحة متنوعة في ديالي.

وقالت الوكالة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم /الخميس/ - "إن عناصر من الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية خلال تفتيش ومطاردة بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى بالتعاون مع قوة من فرقة الرد السريع، ضبطت مجموعة من الاسلحة عبارة عن ٣ صواريخ قاذفة ضد الدروع، وقاذفتي RBG7 وقنبرة هاون عيار ٦٠ ملم وسلاح بازوكا".

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون، خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك، وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني في مناطق (السوسة، والبطمة، والعطيات) بقضاء الحويجة، في كركوك، وضبطت 3 عبوات ناسفة نوع بلازما، و4 مساطر تفجير، وقنبرتي هاون 82 ملم".



كما نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عملية تفتيش في منطقتي (الحوائج، وتل الذهب) بقضاء الحويجة في كركوك، وعثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع، وقنبرة هاون 120 ملم، بالإضافة إلى صاروخين قاذفة RBG7".



وأكدت القيادة آنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.