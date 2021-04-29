شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن: إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم، الخميس، إن الجانب الإسرائيلي يرفض السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، موضحا أن الجانب الأوروبي نقل لهم رسالة بأن تل أبيب لن تسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وأشار أبو مازن إلى أن هناك اجماعا من الفصائل والقوى والمنظمات على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطنى، لافتا إلى الاجتماعات التي عقدت في القاهرة لإجراء الانتخابات بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا أن الدول الأوروبية عبرت عن دعمها لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

وأكد أبو مازن في كلمة له، مساء اليوم، أن لقاءه مع الفصائل الفلسطينية من أجل أن تدارس ومناقشة أمرا في منتهى الأهمية وهو الانتخابات التشريعية التي أصدر مراسيم بشأنها لأن تكون في 22 من مايو المقبل، مشيرا إلى أن فلسطين مرت مؤخرا بأوقات عصيبة قبل موعد الانتخابات.

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه بالقول: "منذ فترة طويلة بدأنا نعمل من 2007 على استعادة الوحدة الضفة وغزة والقدس وبذلنا جهودا كثيرة ولكن مع الأسف لم نوفق إلى أن نصل لما يصبوا إليه شعبنا".