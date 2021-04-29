شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء مفعمة بالإيمان.. هطول أمطار على الحرم المكي(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يوضح هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي الشريف، وسط أجواء مفعمة بالإيمان و والطمأنينة. ويظهر المقطع هطول الأمطار على صحن الكعبة المشرفة وساحة الطواف. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.

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