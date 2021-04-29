شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» الغذاء والدواء تُصدر دليلاً توعوياً للوالدين لسلامة اللقاحات وأهميتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، دليلا توعويا للوالدين لتوضيح سلامة اللقاحات وأهميتها في حماية الأطفال من الأمراض المعدية.

وتضمن دليل الهيئة تعريفا للأمراض المعدية، وأنواعها المختلفة والمضاعفات التي تسببها في جسد الطفل مثل مرض الدفتيريا الذي يعد أخطر أنواع الأمراض المعوية.

كما استعرضت الهيئة معلومات مهمة عن أعراض هذه الأمراض وطريقة نقلها، والأعراض الجانبية التي تحدث للطفل عند التطعيم، وما يتوجب على الوالدين فعله عند ظهور هذه الأعراض.

يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الدخول علىالرابط.