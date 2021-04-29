أمريكا: إيران التحدي الأساسي لمصالحنا بالمنطقة

الكويت - هبة التوبجي - أكد مدير الاستخبارات العسكرية الأميركية، الخميس، أن إيران هي التحدي الأساسي لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط بسبب قدراتها العسكرية المتطورة.

من جانبها، وفي جلسة حول التحديثات الأمنية قالت مديرة الـ”سي آي إيه” إفريل هينز، “العراق سيكون ساحة المعركة التي تستخدمها إيران لفرض سيطرتها”، وفقا لـ”العربية”.

وفي إحاطة للكونغرس، حددت هينز إيران كواحدة من أكبر أربعة تهديدات تواجه الولايات المتحدة، وقالت: “نتوقع أن تخاطر إيران بما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد مصالح الولايات المتحدة والحلفاء العام المقبل”.

وقبل أيام، نبه “المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية” في تقرير مفصل له إلى مخاطر تنامي ترسانة الصواريخ الإيرانية الضخمة، لاسيما الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، التي تشكل قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح أن “أنظمة الصواريخ الباليستية الإيرانية، المكملة بصواريخ كروز والمسيرات ليست مخصصة للردع فحسب بل للمعارك أيضا”.

كما قدم التقرير تقييمًا تفصيليًا للصواريخ الإيرانية، والطريقة والأهداف التي تعمل عليها طهران. وأشار إلى فضل كوريا الشمالية في تحسين قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية إلى جانب مساعدة روسيا والصين.