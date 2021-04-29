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مكافحة المخدرات: القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها شخصان بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، فإن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات بمحافظة حفر الباطن أسفرت – بفضل الله – عن القبض عليهما، وهما مواطنَان في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزتهما (17) قرص إمفيتامين، ومادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس.

وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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