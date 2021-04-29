شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بديع.. تدفق «الشلالات» بمحافظة الحريق بعد هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هطلت صباح اليوم الخميس أمطار متوسطة، على بعض المناطق بمحافظة الحريق جنوب منطقة الرياض، سالت على إثرها بعض الشعاب الشمالية بالمحافظة ومنها شعيب الكمعية وسدير.

وأظهر مقطع فيديو منظراً بديعاً لشلالات السيول في شعيب الكمعية بمحافظة الحريق صباح اليوم الخميس، كما وثق فيديو آخر سيل شعيب سدير بمحافظة الحريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.