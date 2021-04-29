السيسي يأمر بإرسال طائرة عسكرية إلى ليبيا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها: "استمرارا للدعم المصرى للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين".

وتابع البيان: "من جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبي".

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، الأسبوع الماضي، عن قرار معاملة المواطنين الليبيين معاملة المصريين داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية بنفس أسعار المصريين، مؤكدة أن مصر ستقوم بإيفاد بعثات طبية إلى ليبيا لمدة 6 أشهر من أجل مكافحة فيروس كورونا هناك وستقوم بتزويد الجانب الليبي بكافة الأدوية اللازمة لمكافحة الجائحة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أعلن في مؤتمر صحفي، مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي في طرابلس، الاتفاق مع مصر على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية في ليبيا بعد عيد الفطر، لافتا إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مصر في مجالات عدة.