الأمم المتحدة ترحب بدعوة ابن سلمان لوقف القتال في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال غريفيث عبر حسابه على "تويتر": "أرحّب بالتصريحات الإيجابية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ودعوته لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات".

وأضاف: "إنّ إنهاء الحرب في اليمن سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وأمنها".

​وأعرب ولي العهد السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، في حوار متلفز عن رغبة بلاده بحل سياسي للأزمة في اليمن من خلال العودة إلى المفاوضات، بالقول: "نتمنى أن يجلس الحوثي إلى طاولة المفاوضات للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع".

وتابع: "الحوثي في آخر المطاف يمني ولديه نزعة عروبية نتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه".

هذا وتقود السعودية، منذ الـ 26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.