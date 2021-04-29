شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يؤكد دعمه لعمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن دعمه الكامل لعمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، وحرصه على بذل مؤسسات الدولة المعنية كل الجهود الممكنة في سبيل الوصول إلى النتائج المرجوة في هذا الملف.

وقال الرئيس اللبناني – خلال قسم اليمين الذي أداه عضوا الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا بعد صدور قرار تعيينهما مؤخرا – إن الهيئة مهمتها المتابعة الحثيثة لهذا الملف الإنساني، بهدف الوصول إلى نتائج عملية تكشف مصير الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، مما يضع حدا لمعاناتهم ويطمئن ذويهم ويطوي صفحة مؤلمة من صفحات الأحداث التي شهدها لبنان على مدى سنوات مضت.

وأُنشئت الهيئة في ضوء القانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني قبل نحو 3 سنوات، والذي يتعلق بشكل أساسي بالمفقودين قسرا إبان فترة الحرب الأهلية اللبنانية، ويمنح ذوي المفقودين في الحرب التي وقعت خلال الفترة ما بين 1975 وحتى 1990 حقهم في معرفة مصير ذويهم ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.