شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح لتطوير مناهج التعليم.. العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة وإضافة مواد جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم مركز تطوير المناهج في وزارة التعليم، مقترحا لا يزال قيد التقييم لخطط دراسية مطورة لعام 1443هـ.

وتعد الخطط المطورة المقترحة جزءا من الدليل الشامل للخطط الدراسية، وتخص المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة من المرحلة الثانوية.

وتشمل الخطة مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والتربية الخاصة والتعليم المستمر.

وتتضمن الخطط الدراسية المطورة المقترحة العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، بحيث يمتد كل فصل منها 13 أسبوعا، ويكون لكل مادة ساعات تتم دراستها عن بعد باستثناء مادة التربية البدنية، بحسب “مكة”.

كما تتضمن مواد دراسية جديدة بعضها لجميع المراحل الدراسية وبعضها فقط للمرحلتين المتوسطة والسنة الأولى المشتركة من المرحلة الثانوية، كما تتضمن تعديلات في مسميات ومحتوى مواد دراسية موجودة حاليا كمادة التربية الأسرية التي سيصبح اسمها مهارات حياتية وأسرية، ومادة التربية البدنية التي سيصبح اسمها التربية البدنية والدفاع عن النفس

أبرز التغييرات في الخطط الدراسية المطورة المقترحة لعام 1443هـ:

المرحلة الابتدائية

– 3 فصول دراسية كل منها 13 أسبوعا

– إضافة مادة المهارات الرقمية بالفصول الرابع – الخامس – السادس

– تعديل مادة التربية البدنية لمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس

– تعديل مادة التربية الأسرية لمادة المهارات الحياتية والأسرية

– زمن الحصة الدراسية 45 دقيقة

– للمدارس السعودية في الخارج إضافة نشاط ثقافة محلية للدولة المستضيفة

المرحلة المتوسطة

– 3 فصول دراسية كل منها 13 أسبوعا

– إضافة مادة المهارات الرقمية

– إضافة مادة التفكير الناقد

– تعديل مادة التربية البدنية لمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس

– تعديل مادة التربية الأسرية لمادة المهارات الحياتية والأسرية

– زمن الحصة الدراسية 45 دقيقة

– للمدارس السعودية في الخارج إضافة نشاط ثقافة محلية للدولة المستضيفة

– لمدارس الدمج، التربية الفكرية، اضطراب طيف التوحد، توجيه 50% من حصص النشاط للجانب التأهيلي المهني

المرحلة الثانوية

(السنة الأولى المشتركة)

– 3 فصول دراسية كل منها 13 أسبوعا

– إضافة مادة التقنية الرقمية

– إضافة مادة التفكير الناقد

– مادة الأحياء تعطى وتستكمل في الفصل الدراسي الأول

– مادة الفيزياء تعطى وتستكمل في الفصل الدراسي الثاني

– مادة الكيمياء تعطى وتستكمل في الفصل الدراسي الثالث

– مادة مقترحة بحسب المسار المفضل تعطى وتستكمل في الفصل الدراسي الثاني

– يستمر تطبيق نظام المقررات على طلاب وطالبات الصفين الثاني والثالث لعام 1443هـ وفي الصف الثالث فقط عام 1444هـ

– زمن الحصة الدراسية 50 دقيقة لجميع صفوف المرحلة الثانوية في نظامي المسارات والمقررات